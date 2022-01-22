SOCAR опровергла ереванскую прессу и заявила, что совершенно не интересуется Арменией

SOCAR опровергла сообщения ереванских СМИ о планах купить армяно-российский битумный завод, который не действует после «бархатной революции» в Армении.

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«Компания не нуждается в битумном цехе в любом регионе Армении и совершенно не интересуется этой страной. Подобные абсурдные претензии несовместимы с масштабами SOCAR. SOCAR — это глобальный бренд Азербайджана, крупнейший иностранный инвестор в Турции, крупнейший налогоплательщик в Азербайджане и Грузии, компания с операциями в Европе, ведущая сила в крупных международных проектах, таких как как Южный газовый коридор», — отметили в Госнефтекомпании Азербайджана.