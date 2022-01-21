Россия займется подготовкой специалистов для новой армянской АЭС

Специалистов новой атомной станции, которую Росатом планирует строить в Армении, будут готовить в России. Об этом сообщил генеральный директор Армянской атомной станции Эдуард Мартиросян.

«В России, именно в России», — сказал он, отвечая на вопрос о том, где и когда будут готовить будущий персонал атомной станции. Ресурс действующей Армянской АЭС продлен до 2026 года, после этого, по словам Мартиросяна, будет повторное продление еще на 10 лет. Строительство новой станции продлится около 10-12 лет, отметил он. «И тогда встанет вопрос с кузницей кадров для новой АЭС. Это российские вузы. <…> Потому, что на нашей [действующей] станции специалисты прошли и проходят обучение и повышают квалификацию в российских вузах», — сказал Мартиросян в разговоре с ТАСС.

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Он также рассказал, что Армения рассматривает возможность строительства в республике Росатомом АЭС малой мощности российского дизайна.

«Вопрос малых станций рассматривался. <…> Есть вероятность строительства такой станции в Зангезуре для комплекса «Геопромайнинг-Армения», — сказал Мартиросян.