Врачи госпитализировали Пеле

Легендарный бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира Пеле помещён в больницу для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на ESPN.

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Пеле остаётся единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу, он получал эти звания в 1958, 1962, 1970 годах. За 92 матча в составе сборной Бразилии футболист забил 77 мячей в ворота. Международная федерация футбола признавала его лучшим футболистом XX века. А ещё Пеле занесён в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов.

