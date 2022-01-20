Жириновский заявил, что вся Украина должна быть оккупирована Россией

Одиозный депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить Украину в состав Российской Федерации. Свою точку зрения он озвучил в телеграм-канале.

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«Позиция ЛДПР сводится к тому, что Украина должна стать частью России вновь», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, признанием самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» Москва ничего не добьется. Он не верит, что это решение позволит установить мир в регионе и устранит угрозы для русских».

«Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине, зато дадим все основания для «ястребов» на Западе задействовать против России новые санкции», – важно заявил скандальный политик.