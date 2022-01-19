Ереван при посредничестве Москвы передал Баку предложения по деэскалации приграничной ситуации

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте республики заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

«Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе», — отметил он.

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