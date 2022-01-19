Россия «проанализирует опыт» сил ОДКБ в Казахстане для «применения в других союзнических государствах»

Россия проанализирует опыт применения сил ОДКБ в Казахстане на случай возникновения массовых беспорядков в других союзнических государствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает РИА Новости.

«Опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих «сюжетов» в других государствах зоны ответственности ОДКБ», — сказал замглавы МИД.

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