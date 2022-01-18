ПСЖ ждет Зидана

Представители ПСЖ провели новую встречу с экс-тренером испанского клуба «Реал Мадрид» Зинедином Зиданом.

50-летний французский специалист получил подтверждение, что он должен летом сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера ПСЖ, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ESPN.

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Аргентинец Почеттино готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где сможет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Реала». Контракт ПСЖ с главным тренером Маурисио Почеттино истекает летом 2023 года.