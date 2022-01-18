Армянская реваншистская оппозиция «обещает» сорвать процесс нормализации отношений Еревана с Анкарой.

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«Со дня первой встречи спецпредставителей прошло 4 дня. Мы, все наши офисы по всему миру, вся диаспора, как и в 2009 ом году, сделаем все возможное, чтобы сорвать этот процесс», – пригрозил депутат от блока «Армения», возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.