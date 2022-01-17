«Вся ситуация — бардак». Надаль – о ситуации с Джоковичем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию с депортацией из Австралии серба Новака Джоковича, назвав её бардаком.

«Я желаю ему (Джоковичу) всего самого наилучшего. Думаю, что вся ситуация — бардак. Он не единственный, кто отвечает за него, но, конечно, на нём тоже лежит эта ответственность. Лично я бы хотел, чтобы он здесь сыграл, а справедливо ли это или нет — другой разговор, который я больше не хочу вести», — приводит «Лайф» слова Надаля.

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