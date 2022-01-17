Россия «озабочена» тем, что сопредседатели МГ ОБСЕ не могут побывать в Карабахе

Россия «озабочена» тем, что тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ не может побывать в Карабахе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Что нас заботит? Что тройке сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе, ознакомиться с ситуацией и наметить конкретные меры по содействию сторонам в налаживании контактов между людьми, решению гуманитарных проблем», – заявил Лукашевич.

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В то же время российский дипломат выразил надежду на то, что «в самое ближайшее время «тройке» сопредседателей все же удастся побывать в регионе, а также поговорить с политическим руководством Армении и Азербайджана.