Россия заявила о «вторжении» НАТО на территорию Украины и отказалась отводить свои войска

Россия не намерена отводить свои войска, которые расположены у границы с Украиной, поскольку считает это необходимой мерой предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

По словам Пескова, такое решение было принято в Кремле в ответ на недружелюбную атмосферу, возникшую в связи со «стягиванием военной инфраструктуры НАТО к российским границам».

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В таких условия, убежден пресс-секретарь, Россия «вынуждена принять контрмеры» чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности на территориях, граничащих с Украиной.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал Песков.

При этом российский чиновник отметил, что эти меры предосторожности не указывают на агрессивные планы РФ в отношении Украины. По его словам, Россия не собирается атаковать Украину, но в то же время оставляет за собой право размещать на своей территории войска, чтобы предотвратить вероятность «реальной угрозы».

«Поэтому наши военные на нашей территории там находятся», — ответил журналисту Песков.