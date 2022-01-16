Английский клуб уволил Бенитеса

Футбольный клуб «Эвертон» объявил об увольнении главного тренера команды Рафаэля Бенитеса со своего поста.

Испанец возглавил команду в июне 2021 года, однако не сумел добиться с ней успехов. В нынешнем сезоне «ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Добавим, что за годы тренерской карьеры Бенитес руководил «Ливерпулем», мадридским «Реалом», «Валенсией» и рядом других европейских команд.