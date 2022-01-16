Джоковича вышлют из Австралии

Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Об этом сообщил глава органа Джеймс Оллсоп во время объявления решения. В соответствии с решением суда теннисисту придётся покинуть страну.

Виза Джоковича была аннулирована, так как власти не убедили причины медотвода спортсмена от прививки против коронавируса, при том что вакцинация обязательна для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, напоминает РИА Новости.

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