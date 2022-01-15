Туркменское ТВ вырезало неблагозвучный кусок из песни рыбаков Бердымухамедову

Из туркменской новостной программы «Ватан» вырезали кусок песни рыбаков, где можно услышать русское матерное слово. Вырезанный участок заметен, если скачать видео с YouTube и открыть его в любой программе редактирования видео, передают «Новости Туркменистана».

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В репортаже запечатлена встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова (он же Аркадаг, или покровитель) с рыбаками в Балканском велаяте. Рыбаки поют президенту народную песню, в которой можно расслышать строку: «Эй-вай-ей, я х**ю, Аллах! Аркадаг…»

На туркменском языке это звучит просто как распевка, но люди, знающие русский язык, могут различить там матерное слово. Судя по аудиодорожке, запись слегка подчистили, однако сомнительный момент все равно заметен.