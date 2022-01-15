Володин призвал США не вводить новые санкции и напомнил, что у России «есть оружие, которого нет ни у кого»

У России есть уникальное оружие, которого нет ни у одной страны мира, однако Москва не использует это преимущество в диалоге с НАТО. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

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По его словам, ограничительные меры против российской стороны разрушают отношения между государствами, призывая садиться за стол переговоров. «У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, Москва считала, что «здравый смысл восторжествует» и Вашингтон начнет принимать разумные решения, но вместо этого в американском парламенте «звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны».

«В этой связи хотел бы обратиться к конгрессменам. Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США», – написал спикер нижней палаты парламента.