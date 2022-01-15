США назвали предполагаемые сроки вторжения России в Украину

Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения в Украину, которое должно состояться в период с середины января по середину февраля, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовит вторжение. Мы видели это раньше, как это было в 2014 году, включая диверсионную деятельность и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планируют начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — заявила Псаки.

По ее словам, у Белого дома есть информация о том, что Россия заранее подготовила специальную группу, обученную ведению боя в городе и навыкам взрывников, для диверсий против собственных марионеточных сил. Псаки также заявила, что российские агенты влияния начали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол в Украине.