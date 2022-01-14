Исрафил Ашурлы: Мною движет какой-то зов, который призывает меня возвращаться в горы и совершать новые восхождения

Интервью Minval.az с известным азербайджанским альпинистом, первым азербайджанцем, покорившим вершины Джомолунгмы (2007) и Канченджанги (2011) и достигшим Северного полюса (2009) Исрафилом Ашурлы.

— Расскажите пожалуйста о ваших планах на текущий год?

— Грядущим летом я собираюсь вернуться в Пакистан и завершить то, что не удалось сделать в 2021 году – осуществить попытку восхождения на расположенную в Каракоруме гору Броуд Пик (8051 м). Сейчас у меня полным ходом идёт полугодичный тренировочный период, который предваряет эту экспедицию. Базовыми являются циклические тренировки – беговые лыжи, занятия на велотреке, плавание, ходьба на длинные дистанции. По плану раз в месяц мне предстоит совершать тренировочные восхождения в горы. Помимо летних планов есть идеи и на осень, но конкретнее об этом можно будет поговорить ближе к концу летнего сезона.

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Мне также предстоит принять участие в ежегодном фестивале ледолазания в Турции, а также принять участие в Чемпионате Мира по ледолазанию в России в качестве судьи.

— Как обстоят дела с открывшейся в Азербайджане первой школой альпинизма? Много желающих заниматься альпинизмом у такого прославленного спортсмена как вы?

— Не всегда между результативным спортсменом и инструктором/тренером можно ставить знак равенства.

Долгое время я был сосредоточен на реализации своих спортивных планов, но трагические события декабря 2017 года, когда мы потеряли троих наших альпинистов, оголили проблему, которая остро стоит и поныне. Это отсутствие подготовленного должным образом инструкторского состава. Наши прославленные ветераны, долгое время отдававшие себя любимому делу, в какой-то момент оказались в условиях, когда им некому было передать эстафетную палочку. Я для себя принял решение начать двигаться в этом направлении.

В 2018 году я закончил за рубежом Центральную школу инструкторов альпинизма. Успешно завершил стажировку и получил звание инструктора. Данная школа прошла аттестацию Международной федерацией альпинизма (UIAA). К сожалению, плотный график собственных восхождений и подготовки к ним даёт мне лимитированную возможность в организации обучения. В течение года я могу вести одну группу в расположенном в Кабардино-Балкарии альплагере «Безенги», а также одну-две группы в Азербайджане.

Кроме того, я стараюсь повышать свой преподавательский уровень и ежегодно принимаю участие в сборах под руководством опытных методистов. У меня есть возможность сравнивать количество желающих заниматься в Азербайджане и в России. Пока мы очень сильно отстаём от наших соседей. Надеюсь, что в ближайшее время соберётся необходимое количество слушателей, чтобы в конце февраля — начале марта мы смогли приступить к занятиям. Если всё пойдет по плану, то до летнего сезона мы закроем программу начальной подготовки «Альпинист Азербайджана», а в конце лета сможем поработать над получением 3-го спортивного разряда.

— Какие качества необходимы человеку, чтобы стать альпинистом?

— Желание развиваться, постоянно наращивать и обогащать свой опыт, знания и навыки. Умение терпеть и преодолевать. Делиться опытом, быть готовым прийти на помощь. Ценить окружающую природу и не вредить ей.

— Какое из ваших восхождений было самым опасным?

— Большинство моих экспедиций заканчивались успешным штурмом вершины и возвращением домой. Были случаи, когда по различным причинам мне приходилось возвращаться домой, не выполнив задачу. Но главное и в первом, и во втором случае — возвратиться домой. Горы — опасная среда. Их не надо бояться, но это надо знать и не забывать об этом. Успех в горах зависит от ваших навыков, умений, опыта, чутья, ну и от факторов, на которые вы никак повлиять не можете, но от которых зависит очень многое.

Каждое восхождение может таить свои опасности, и к сожалению не всегда удаётся их предугадать. У меня были различные случаи, когда я оказывался на грани или очень близко к ней, но, к счастью, не переходил за неё. Дважды я попадал в лавины; тяжело заболевал на высоте почти 7000 метров; шёл в одиночку к вершине, не будучи уверенным, что смогу благополучно спуститься; наш базовый лагерь под Нанга Парбат подвергся атаке террористов, которые казнили 11 ни в чём неповинных людей…

— Что заставляет вас вновь и вновь идти в горы — романтика, красота гор или тщеславие?

— Я часто говорю, что став первым гражданином Азербайджана, взошедшим на Эверест, я мог на этом остановиться, ну или покорять что-то не очень сложное и не особенно высокое….

Но мною движет какой-то зов, который призывает меня возвращаться в горы и совершать новые восхождения. Это некий вызов, подобный тому, который заставлял мореплавателей уходить далеко за горизонты в поисках новых земель, который всегда двигал людьми в их стремлениям к открытиям и свершениям… Я люблю горы и счастлив, что могу бывать у их подножья, иногда стоять на их вершинах, наслаждаться их красотой, и конечно же знакомиться с людьми, которые также, как и я, одержимы духом открытий и приключений.

Асиф Айдынлы