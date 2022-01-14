Лавров: Мы «вежливые люди» и не будем «силой тянуть» Казахстан в Союзное государство. Видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Беларуси, заявил, что у России нет привычки кого-то зазывать.

«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», — сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

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