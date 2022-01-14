США призвали МОК доказать, что форма на ОИ создавалась без использования труда уйгуров

США призвали Международный олимпийский комитет (МОК) привести доказательства того, что при создании их официальной формы на Олимпийские игры в Пекине не использовался труд уйгуров. Об этом сообщает Insidethgames.

Исполнительная комиссия Конгресса по Китаю (CECC) отправила письмо президенту МОК Томасу Баху и выразила обеспокоенность тем, что организация сотрудничает с Anta Sports и Hengyuanxiang (HYX) Group, которые в своем производстве используют хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

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«Поскольку Anta и HYX Group продолжают использовать хлопок, произведенный в СУАР, существует тревожная вероятность того, что персонал МОК или другие лица, посетившие Олимпийские игры 2022 года, будут носить одежду, загрязненную принудительным трудом», — заявляет CECC.