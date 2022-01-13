О злоключениях Джоковича в Австралии снимут сериал

Драматическая история, связанная с Новаком Джоковичем и его возможной депортацией из Австралии, привлекла внимание кинематографистов. Как заявили в Netflix, они намерены снять про эти события документальный сериал.

Также в нем будет освещен предстоящий теннисный сезон. Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail, руководство теннисных организаций готово к сотрудничеству в этом вопросе и уже пообещало допустить съемочную группу в закулисье тенниса.

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Создателям проекта предоставят доступ в раздевалки спортсменов и другие места, скрытые от глаз широкой публики.

Съемочная группа уже прибыла в Австралию. Известно, что производством занялась компания Box To Box Films. Исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за проектом по Формуле-1, появление которого повысило интерес к гонкам и привлекло молодежную аудиторию.