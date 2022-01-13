Суд обязал адвоката Исмайлова извиниться перед АФФА

Завершилось судебное дело между АФФА и известным адвокатом Асланом Исмайловым.
В прошлом году А.Исмайлов подверг критике Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана на своей странице в Facebook. После этого АФФА подала на него в суд, уточняет «Азериспорт».
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За три месяца А.Исмайлов не смог представить доказательства своих заявлений, после чего суд Сабаильского района вынес решение в пользу АФФА.
Согласно решению, А.Исмайлов должен извиниться перед АФФА и выступить с опровержением своих слов.