Пропагандист Соловьев бьется в истерике в связи с назначением Токаевым министра Умарова: видео

Пропагандист Владимир Соловьев обратился к руководству Казахстана из-за появления в его новом правительстве Аскара Умарова.

«И этот русофоб теперь в новом Правительстве Казахстана? А мы можем услышать официальный комментарий казахстанской власти? То есть, как спасать, как бороться с террористами, так русский Ваня, а как победили, так русофоба назначать? Ну, молодцы», — возмутился Соловьев.

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Соловьев предположил, что именно Умаров, до 11 января являвшийся вице-министром информации и общественного развития Казахстана, «крышевал» так называемые «языковые патрули» — активистов, заставлявших жителей страны извиняться за русский язык. По мнению ведущего, ответственным за назначение Умарова следует вспомнить, у кого Казахстан попросил помощи в критический момент, а также задуматься о роли единомышленников данного деятеля в произошедшем.

«То есть, только что силы ОДКБ спасли Казахстан от террористической атаки, как заявлял президент страны Токаев – и сразу такая благодарность? Ну вы даете, ребята. Вам прямо сильно хочется показать, что вы очень многовекторные? А когда в следующий раз вас будут разрывать террористы, вы что будете делать? С кем начнете заигрывать? А, вы переживаете, что ОДКБ сработала, а пантюркистские организации не сработали? «Армия Турана» не успела прийти на помощь? А она кому бы помогала? Просто интересно», — сказал журналист на YouTube-канале «Соловьев LIVE».