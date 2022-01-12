Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карабахе и работу миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в Республике», — говорится в сообщении.

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«Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — отметили в Кремле.