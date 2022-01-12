Байден снова назвал Харрис президентом

Американский лидер Джо Байден вновь назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Инцидент произошел во вторник во время выступления Байдена в Университетском центре Атланты.
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«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после (речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда здание Белого дома подверглось захвату протестующими, – Прим. Ред.)», – заявил он.
Это уже третий раз, когда президент США допускает подобную оговорку в отношении Камалы Харрис.