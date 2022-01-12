Байден снова назвал Харрис президентом

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после (речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда здание Белого дома подверглось захвату протестующими, – Прим. Ред.)», – заявил он.