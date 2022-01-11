Канье Уэст изъявил желание встретиться с Путиным

Канье Уэст, ныне известный под новым именем Йе, заявил о желании провести в Москве богослужение и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Billboard.

«Он намерен проводить в России много времени», — заявил советник Йе.

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По данным издания, визит Йе в Россию может состояться весной или летом 2022 года. Кроме озвученных планов, рэпер планирует участвовать в развитии бизнес-проектов и расширение контактов в музыкальной сфере.

Йе планирует пригласить российского президента в качестве «специального гостя» на свое выступление.

