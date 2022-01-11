Кямран Агаев будет тренировать вратарей для сборной

Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов провел встречу с бывшим вратарем сборной Азербайджана Кямраном Агаевым.

Э.Мамедов выразил благодарность завершившего карьеру 36-летнего голкипера и пожелал ему успехов, отмечает «Репорт».

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По предложению АФФА Кямран Агаев будет участвовать в различных тренингах для тренеров вратарей, и будет тренировать вратарей для сборной.

Во встрече также приняли участие вице-президент Ассоциации Вагиф Садыгов и руководитель технического департамента Джахангир Гасанзаде.

Кямран Агаев защищал ворота сборной в 79 играх.