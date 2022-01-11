Шевченко может лишиться поста наставника итальянского клуба

Андрей Шевченко в скором времени может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа».

Рруководство итальянского клуба даже определилось с кандидатами на замену украинскому специалисту, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Calciomercato.

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Спасать клуб из тяжелого положения могут доверить Палю Дардаи или Бруно Лаббадиа, последним клубом которых была немецкая «Герта».

Напомним, что «Дженоа» занимает в турнирной таблице Серии А предпоследнее место. Команда набрала лишь 12 очков. В следующем матче «грифоны» сыграют с «Фиорентиной».