У министра обороны Армении появилась 21-летняя помощница с «большим жизненным опытом»

У новой 21-летней помощницы министра обороны Армении Сурена Папикяна может быть большой жизненный опыт. Об этом замминистра обороны Армении Арман Саркисян заявил журналистам в парламенте, комментируя утверждения о том, что Папикян пристраивает на должности своих знакомых, передает «Спутник-Армения».
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«Отсутствие у помощника министра знаний в военной сфере никаких проблем создать не может», — уверен он.
На вопрос, о каком жизненном опыте в 21 год может идти речь, Саркисян ответил: «О большом».
«Так нельзя говорить», — добавил замминистра.
В регистре деклараций, в разделе, касающемся Мане Маркосян, указаны два момента из ее биографии. Ранее Маркосян была помощницей вице-премьера Армении (тогда этот пост занимал опять же Сурен Папикян), а теперь – помощница министра обороны.