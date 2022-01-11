У министра обороны Армении появилась 21-летняя помощница с «большим жизненным опытом»

На вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о том, что 21-летняя Мане Маркосян назначена на должность помощницы главы Минобороны, не обладая знаниями в военной сфере, Саркисян ответил, что это не имеет никакого значения.

«Отсутствие у помощника министра знаний в военной сфере никаких проблем создать не может», — уверен он.

На вопрос, о каком жизненном опыте в 21 год может идти речь, Саркисян ответил: «О большом».

«Так нельзя говорить», — добавил замминистра.

В регистре деклараций, в разделе, касающемся Мане Маркосян, указаны два момента из ее биографии. Ранее Маркосян была помощницей вице-премьера Армении (тогда этот пост занимал опять же Сурен Папикян), а теперь – помощница министра обороны.