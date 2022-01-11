Футболист сборной Турции погиб в автоаварии

Футболист сборной Турции и «Коньяспора» Ахмет Чалык погиб на 28-м году жизни в результате автомобильной аварии на трассе Анкара — Нигде, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

«Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист «Коньяспора», который также играл в нашей национальной сборной, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара — Нигде», — говорится в сообщении.

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Чалык провел 8 матчей в составе сборной Турции и был участником чемпионата Европы-2016.

Игрок начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в «Генчлербирлиги», откуда в 2017 году перешел в «Галатасарай». В нынешнем сезоне стамбульский клуб отдал защитника в аренду «Коньяспору».