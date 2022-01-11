Не забыли ли сепаратисты в Ханкенди, что в Азербайджане уже созданы части «коммандос»?

Армения в Карабахе приступила к очередному витку «дорожного террора». Источники сепаратистов сообщили накануне о перестрелке в районе посёлка Красный Базар. Причем, по версии сепаратистов, обстреляли территорию, прилегающую к детскому саду, детей пришлось эвакуировать, сгорел автомобиль, принадлежащий местному жителю… Минобороны Азербайджана выступило с опровержением: «Сообщаем, что в данном направлении наши подразделения не открывали огня. Азербайджанская армия не обетреливала гражданское население и объекты. В настоящее время в данном направлении тишина. Нет каких-либо оснований для провокационной информации». Но в Ханкенди не унимаются: то обстреляли пожарную машину, то трактор, то корову (!).

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Между тем речь не просто об очередном фейке. Накануне сепаратисты распространили очередной пресс-релиз: «В связи с регулярными остановками азербайджанских колонн перед магазином, расположенным на КПП «Ахавно» «Кашатагского» (Лачинского —Minval) района, и по причине предположительной угрозы со стороны азербайджанцев <…> с во время остановки очередной колонны сотрудник магазина предпринял защитные меры, в том числе продемонстрировав, предположительно, боеприпасы». На инцидент отреагировала так называемая «генпрокуратура», «предполагаемые боеприпасы» были конфискованы, «назначена экспертиза, предпринимаются меры по выявлению других случаев незаконного хранения и конфискации оружия или боеприпасов у лиц, находящихся на данной территории». После чего сепаратисты заявляют: «Правоохранительные органы «Арцаха» считают неприемлемыми любые провокационные или преступные действия на «арцахо-азербайджанской линии соприкосновения» и готовы бороться за исключение или предотвращение подобных явлений, ожидая такого же подхода от правоохранительных органов Азербайджана».

Авторам релиза не помешало бы подучить географию. И уяснить для себя, что «арцахско-азербайджанской линии соприкосновения» не существует в природе по причине отсутствия такой административно-территориальной единицы, как «Арцах», и что никакого «Кашатагского» района не существует тоже, а есть Лачинский, и что село называется Забух. Тогда, быть может, и не сели бы в такое «Ахавно».

Но куда важнее другое. Нынешний инцидент вроде бы обошелся без стрельбы и крови. Более того, созданная сепаратистами «прокуратура» вроде бы пытается предстать «белой и пушистой» и даже ведет расследование инцидента. Но, во-первых, здесь уже осторожно вбрасывают информацию, что, дескать, сотрудник магазина «предпринимал защитные меры в ответ на угрозы азербайджанцев». А во-вторых, уже намекают, что со своей стороны «готовы бороться за исключение или предотвращение подобных явлений» и ждут «такого же подхода от правоохранительных органов Азербайджана». Понятно, что ни о каком сотрудничестве со структурами, созданными сепаратистами, не может быть и речи, и, вероятнее всего, в Ханкенди это тоже понимают. Но такой намек не позволяет исключать, что уже завтра «расследование» установит, будто бы виноваты во всем азербайджанцы, после чего кого-то из следующих через зону ответственности РМК граждан Азербайджана попытаются задержать.

Намеренно оставим в стороне, что подобные действия сепаратистов поставят по крайней мере в сложное положение российских миротворцев, которые сопровождают колонны и даже теоретически не смогут «отсидеться».

И самое главное, как показывают и фейк по поводу «обстрела Красного Базара», и инцидент в селе Забух, армянская сторона возвращается к «дорожному террору». Дорогой, проходящей через Забух, как и другими трассами, проходящими через зону ответственности миротворцев, пользуется не только армянская, но и азербайджанская сторона, что не на шутку нервирует сепаратистов. А Красный Базар расположен как раз на старой дороге, идущей в Шушу. Попытки «играть на обострение» на важных трансах с армянской стороны уже предпринимались, и неоднократно, вплоть до стрельбы по машинам и теракта на КПП. И вряд ли дело только в особенностях национальной психологии, а точнее, в пещерной ненависти к Азербайджану со стороны некоторых жителей «огрызка». Куда больше происходящее напоминает попытки создать Азербайджану «логистические трудности». Особенно в регионе Восточного Зангезура, как раз там, где Армения регулярно провоцирует инциденты на государственной границе. Возможно, задумка казалась армянским стратегам невероятно хитроумной.

Просто… не забыли ли в Ханкенди, и не только в Ханкенди, что в Азербайджане уже созданы части «коммандос»? И что на любое посягательство на своих граждан со стороны сепаратистов Азербайджан ответит? Так что о последствиях своего «Ахавно» лучше подумать заранее.

Нурани, обозреватель