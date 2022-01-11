СМИ: Российский миротворческий контингент в Карабахе возглавит генерал-майор Андрей Волков

Российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана, возглавит генерал-майор Андрей Волков. Об этом пишет Sputnik Армения.

Замена командующего производится в рамках плановой ротации, начата процедура приёма — передачи дел.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Волков был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе с ноября 2020 года по май 2021 года, когда миротворцев возглавлял генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В настоящее время Волков является начальником войск РХБЗ Южного военного округа МО РФ.

С сентября 2021 года пост командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе занимал генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.