Голландский автогонщик обвинил российских коллег в жульничестве

Голландский гонщик команды International Маурик ван ден Хёвель обвинил российскую команду «КамАЗ-мастер» в жульничестве на ралли-марафоне «Дакар». Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на издание Omroep Brabant.

«Русские нас обманывают. Они обладают оборудованием, которое предоставляет им дополнительную информацию о спецучастках. Их просто невозможно опередить, это несправедливо», — заявил Ван ден Хёвель.

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Голландец уточнил, что в ходе нынешних соревнований, которые проходят в Саудовской Аравии, экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова обогнал его грузовик. При этом россиянин повернул в противоположную сторону от отмеченного в дорожной книге указателя и получил заметное преимущество.