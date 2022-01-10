Представитель Португалии усилит среднюю линию «Карабаха»

Агдамский «Карабах» в ближайшее время усилится молодым португальским полузащитником из Болгарии.

Команда Гурбана Гурбанова в период зимнего межсезонья усилится 23-летним португальским хавбеком Леандро Андраде. Футболист в настоящее время выступает в болгарском клубе «Черно море», занимающем третье место в чемпионате Болгарии, и является одним из ключевых игроков команды.

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Однако Андраде получил выгодное предложение из «Карабаха» и намерен в ближайшее время покинуть свой клуб.

Информацию об уходе португальского футболиста, которого называют звездой «Черно море», уже подтвердил главный тренер болгарского клуба Илиен Илиев, который подчеркнул, что вингер получил серьезное предложение из агдамского «Карабаха».

При этом, клуб «Черно море» уже начал искать замену Андраде, отмечает «Спутник».

Заметим, что 23-летний футболист ранее выступал в португальских клубах «Спортинг», «Ольяненсе» и «Фатима», а с 2020 года стал играть за «Черно море».

В текущем сезоне Андраде отыграл 20 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что «Карабах» вышел в стадию плей-офф Лиги конференций УЕФА, где сыграет с французским «Марселем». Первый матч подопечные Гурбана Гурбанова проведут на выезде 17 февраля, а ответная встреча пройдет в Баку 24 февраля.