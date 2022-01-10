Финские ученые создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19

Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом, сообщает РБК.

По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заражения коронавирусом в течение восьми часов. Согласно проведенному на мышах эксперименту, она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

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Как отметили в вузе, молекула эффективна против разных штаммов коронавируса. Ученые подчеркнули, что она была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта.