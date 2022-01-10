Евросоюз: Трудно заставить уйти российские войска, когда их размещают за рубежом

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил о необходимости вывода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана после стабилизации ситуации в стране.

В комментарии «Ленте.ру» он подчеркнул, что внешняя военная поддержка, оказываемая центральноазиатской республике, должна уважать ее суверенитет и независимость, а также фундаментальные права всех ее граждан.

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«В прошлом мы видели слишком много примеров того, как трудно заставить уйти российские войска, когда их размещают за рубежом», — заявил Стано. Он также сообщил, что на этой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет неформальные встречи с министрами иностранных дел и обороны стран Европы, где обсудит ситуацию в Казахстане.