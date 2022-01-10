Террорист Гиркин: «Весь Казахстан России не нужен, а лишь треть его территории»: видео

Бывший так называемый министр обороны самопровозглашенной «ДНР», отставной офицер ФСБ России Игорь Гиркин (Стрелков) заговорил о целях России в Казахстане. В «идеальной ситуации», по его словам, речь идет о присоединении к РФ части Казахстана. Об этом экс-главарь «ДНР» сказал в эфире «Рой ТВ».

Гиркин отметил, что «весь Казахстан России не нужен, а лишь треть его территории». «В идеале часть территорий Казахстана, населенных преимущественно русским населением или там, где оно составляет значительную часть, может быть просто присоединена к России», – сказал он.

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В то же время на остальной территории, по мнению экс-главаря террористов «ДНР», должно быть установлено «союзное и лояльное» России правительство.

Кроме того, он отметил, что ввод российских войск на территорию страны легитимизируют.

«Именно российских, потому что… ну что там 150 человек из Киргизии, 80 – армян, ну это ни о чем… Туда в основном перебрасываются российские войска, которые составляют 98% личного состава и техники… и скорее всего, это 100% тех, кто там что-то будут делать. В лучшем случае, как шутят в интернете, армяне возьмут рынок Алматы. Для них это существенно. Это существенно поднимет их моральных дух и благосостояние».