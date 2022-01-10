Главу военной разведки Дании арестовали за шпионаж

В Дании арестовали главу военной разведки страны Ларса Финдсена по делу об утечке данных, передает «Газета.ру».

Военную разведку обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по установлению признаков шпионажа внутри министерства, сокрытии потенциально неправомерной деятельности, а также сборе и передаче большого количества информации о датских гражданах.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Ларс Финдсен был освобожден от службы в августе 2020 года, после того, как Надзор за деятельностью разведывательных служб (TET) выявил, что Датская служба военной разведки без особых на то причин начала следить за подданными королевства.

Как отмечает телеканал, в чем конкретно обвиняют Финдсена неизвестно, и слушание против него проходило за закрытыми дверьми. Его арестовали 9 января.