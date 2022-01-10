Россия намекает, что Узбекистану «пора вернуться» в ОДКБ

Узбекистан может вернуться в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за происходящих на территории Казахстана событий. К такому выводу пришел председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

По словам Калашникова, власти Узбекистана, скорее всего, осознали, что «рассчитывать больше не на кого». Соответствующее заявление председатель комитета Госдумы сделал в ходе беседы с изданием «Интерфакс».

«Узбекистан в свое время вышел из ОДКБ, но может снова войти», — заявил он.

Напомним, что президент Александр Лукашенко на видеоконференции ОДКБ заявил, что «уроки» из ситуации в Казахстане «должен извлечь прежде всего Узбекистан».

«Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан», — сказал Лукашенко.