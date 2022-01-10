Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своих граждан

МИД Кыргызстана направил Казахстану еще одну ноту в связи с задержанием казахстанскими сотрудниками правоохранительных органов киргизских граждан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

«В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания граждан республики и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

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В понедельник киргизские власти объявили, что в Казахстане по подозрению в причастности к погромам задержаны пятеро граждан Кыргызстана.