Флот Турции пополнит собственное учебно-испытательное судно

Турция продолжает прилагать усилия к наращиванию своей военно-морской мощи.

В рамках соответствующей деятельности 14 января на вооружение ВМФ Турции поступит учебно-испытательный корабль Ufuk (A-591) собственного производства, передает «Анадолу».

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Корабль Ufuk (A-591) был спущен на воду 9 февраля 2019 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что церемония передачи судна пройдет на верфи в Стамбуле также с участием главы государства, сообщает агентство «Анадолу».

По своей внешней форме судно аналогично первым четырем кораблям, сооруженным в рамках проекта MİLGEM — национальной программы строительства военных судов Турции.

Длина судна составляет 99,5 метра, максимальная ширина — 14,4 метра, водоизмещение — 2,4 тыс. тонн, посадка — 3,6 метра.

На палубу судна смогут садиться вертолеты весом 10 тонн.

Головным подрядчиком проектирования и строительства корвета Ufuk выступила оборонная компания STM.

Электронные системы и оборудование системы тестового испытания были предоставлены ASELSAN — флагманом оборонпрома Турции.

Корвет является первым разведывательным судном Турции, построенным за счет национальных ресурсов.

Таким образом, в лице корвета Ufuk Турция приобретет технологию, которой обладает лишь небольшое число стран в мире.

Корвет Ufuk сможет мгновенно обнаруживать угрозы национальной безопасности, плавая в суровых климатических и морских условиях в течение 45 суток без перерыва, в том числе в международных водах.

В современном мире, где важна превентивная разведка, Ufuk заполнит огромный пробел в военном флоте Турции.