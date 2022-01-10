Песков заявил, что события в Казахстане стали «неожиданностью» для России

События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ, но координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, стали ли произошедшие события в Казахстане неожиданностью для РФ.

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