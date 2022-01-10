В Азербайджане выявлен Omicron

В Азербайджане выявлен штамм коронавируса Omicron.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

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Вариант SARS-CoV-2 21K (омикрон-штамм) был обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа.

В заявлении отмечается, что в рамках принимаемых мер по контролю эпидемиологической ситуации в стране проводится регулярный анализ генетических вариантов вируса.

