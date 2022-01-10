Карательная акция в Казахстане — реванш за Карабах. О чем проговорились Пашинян и Арутюнян?

Никол Пашинян на онлайн-саммите ОДКБ выступил с очередным провокационным заявлением. Упомянув о «боевиках», действовавших в Казахстане, премьер-министр Армении не преминул включить «дипломатию доносов» и напомнить, что, оказывается, год назад регион тоже столкнулся с «боевиками и террористами». Явно пытаясь таким образом реанимировать старые и неоднократно опровергнутые фейки о «сирийских боевиках», будто бы воевавших на стороне Азербайджана. Однако куда откровеннее на этот счет высказался в своем Facebook Араик Арутюнян, главарь ханкендинских сепаратистов: ОДКБ борется в Казахстане с «пантюркизмом».

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Как уверяет Арутюнян, «ясно, что за программой, направленной на дестабилизацию ситуации, формирование пояса нестабильности и терроризма в Казахстане и вокруг него, стоят экстремистские группировки и формирования. В контексте вышеизложенного очевидно также, что в этот процесс активно вовлечены и радикальные пантюркистские круги», и в результате «более чем своевременной помощи коллективных сил ОДКБ и, в частности, миротворческой миссии Российской Федерации», по его мнению, «удалось предотвратить создание непредсказуемой и взрывоопасной ситуации в Центральной Азии и сопредельных ей регионах, что могло стать весьма серьезной угрозой и для безопасности «Арцаха» (кавычки наши — Minval) и Армении».

А затем выболтал главное: «Не так давно, в сентябре 2020 года, во время крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном, мы стали свидетелями самых жестоких проявлений экстремизма и терроризма. В условиях серьезных усилий, предпринятых некоторыми членами международного сообщества, и, в частности, благодаря решающему вкладу России и роли российской миротворческой миссии удалось остановить войну, снизить напряженность и установить стабильность в нашем регионе. Пример Казахстана и ряда других стран в очередной раз продемонстрировал необходимость выработки скоординированных подходов и расширения практического сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в частности против террористических угроз, исходящих от экстремистских организаций и группировок».

Не будем вдаваться в подробности и напоминать господину Арутюняну, что проявления экстремизма и терроризма на протяжении последних 30 лет имели место как раз с армянской стороны. Важно другое. Главарь ханкендинских сепаратистов банально проговорился, подтвердив, что «миротворцы ОДКБ» в Казахстане борются с «пантюркизмом», то бишь излишне возросшим, по чьему-то внеказахстанскому мнению, сотрудничеством этой страны с Турцией. А во-вторых, представил карательную акцию ОДКБ в Казахстане как реванш за Карабах.

Более того, с похожей оценкой выступил в Facebook депутат от блока «Честь имею» Тигран Абрамян: «Региональные планы Турции и Азербайджана смешались. Они, забыв о своих тесных, разносторонних, глубоких отношениях, начали критиковать Казахстан».

Можно, конечно, отмахнуться: Араик Арутюнян — всего лишь вожак сепаратистов, а Тигран Абрамян — депутат парламента. Но с учетом той роли, которую сыграл Никол Пашинян в попытке придать легитимность вторжению сил ОДКБ в Казахстан, уже не остается сомнений: на языке, то бишь в Facebook, у Арутюняна и Абрамяна оказалось именно то, что было на уме у Пашиняна. И не только у Пашиняна, кстати говоря.

Нурани, политический обозреватель