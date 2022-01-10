Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в стране восстановлен, скоро завершится антитеррористическая операция, а вместе с ней и миссия ОДКБ в Казахстане.

Об этом он сказал в ходе экстренной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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«Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», — сказал казахстанский лидер.