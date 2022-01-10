Онлайн-саммит ОДКБ: Путин считает, что в Казахстане использовали «майданные технологии». Live

Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Cвое участие в сессии подтвердили все государства-члены организации: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

По информации пресс-службы Кремля, в сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Ожидается также присутствие генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. От Кыргызстана будет участвовать глава кабмина Акылбек Жапаров.

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