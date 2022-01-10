В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова

В Казахстане освободили джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, сообщил «Вечерний Бишкек».

В настоящее время композитора везут домой. Дополнительная информация пока не раскрывается.

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Ранее минюст Кыргызстана обратился в генеральную прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело по факту пыток, которым Рузахунов подвергся в Казахстане.

МВД Кыргызстана сообщило, что Рузахунов, будучи музыкантом, часто ездил в Алматы. Он прилетел туда на гастроли накануне Нового года и был задержан во время протестной акции.