В Казахстане выставлены 93 блокпоста, 1,5 тыс. человек привлекли к ответственности

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тыс. лиц», — говорится в сообщении.

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Президенту доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. «В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста», — пояснили в пресс-службе. Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.