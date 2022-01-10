Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Казахстане после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

«По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, также обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов. «Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляются фиксация и сбор следов преступной деятельности», — отметили в комитете.

