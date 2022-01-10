В эфире гостелеканала Украины протестующих в Казахстане назвали «террористами»

В эфире парламентского канала Рада политический эксперт и президент Ассоциации социального развития через право Инна Силантьева назвала вышедших на протест граждан Казахстана террористами. Она также похвалила президента Беларуси Александра Лукашенко. Эфир прошел в пятницу, 7 января, пишет «Обозреватель».

Силантьева говорила на русском языке и заявила, что ей понравились высказывания Лукашенко в поддержку президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева.

«Он (Лукашенко. – Ред.) сказал, что именно такой президент, дипломатический, умный, может вести диалог. Он может найти пути решения с бунтовщиками. Но поскольку это террористы, уже хорошо обученные люди, пришлось воспользоваться ОДКБ», – сказала она.