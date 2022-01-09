Россия предлагает НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года»

Требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Это все в прошлом, этому положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — добавил Рябков (цитата по ТАСС).

